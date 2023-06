Madonna Alta, la rigenerazione urbana parte dai cittadini: ecco il nuovo parco giochi per bambini

Un prato ben curato, giochi colorati, qualche panca di legno e tantissimo spazio per correre e rincorrersi. Il giardino che affaccia su Piazza Malpighi di Madonna Alta è diventato un parco giochi per bambini. Un atto di rigenerazione urbana messo in pratica dalla gente del quartiere che, stanca dello stato di abbandono in cui si trovava il luogo, ha raccolto fondi per valorizzarlo e riconsegnarlo alla comunità intera.

I fautori dell’iniziativa erano soliti accompagnare i loro bambini al parco Vittime delle Foibe o al Chico Mendez e secondo quanto affermano “Era un gran peccato avere la disponibilità di un giardino ampio sotto casa propria e non poterne usufruire per una cattiva manutenzione. Nel vicinato ci conosciamo tutti, è un contesto tranquillo e familiare e c’era il desiderio comune di rendere di nuovo la piazzetta un punto di ritrovo per grandi e piccini. Un luogo per aggregarsi, fare una passeggiata e scambiare quattro parole, con il beneficio del bar e delle attività commerciali adiacenti”.

Da qui l’idea, nata tra i condomini di Largo Malpighi e delle vie limitrofe, di acquistare giochi da donare al Comune di Perugia che si è occupato dell’installazione e della complessiva riqualificazione dell’area verde.



Continuano i cittadini “Abbiamo costituito una carta prepagata da poter ricaricare con libera offerta dal nostro tabaccaio di fiducia, Alessandro, con l’obiettivo di comprare un’altalena, uno scivolo e un gioco a molla”. Con il denaro raccolto hanno inoltre finanziato la disinfestazione, il taglio dell’erba, la sistemazione del prato e della staccionata, aggiungendo tavoli e panche da picnic.

Sabato 10 giugno alle 17 il parco verrà inaugurato alla presenza del Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e dell’Assessore comunale all’Ambiente e Aree verdi, Otello Numerini.

Subito dopo, grandi e piccoli, potranno finalmente condividere un bel momento di convivialità e intrattenimento nel parco che hanno riportato alla vita con tanto impegno.