Madonna Alta, Gesenu sposta l'ecoisola di Via Simpatica

A partire dal 27 gennaio, l’ecoisola di Via Simpatica, nel quartiere di Madonna Alta, verrà spostata temporaneamente in Via Diaz all’interno del parcheggio di Piazzale Alimenti.

Lo spostamento, spiega una nota di Gesenu, "si è reso necessario in quanto le aree comprese nel quartiere Bellocchio (individuate in Via Martiri dei Lager, Via Simpatica, Via Luisa Spagnoli, Via del Macello e Strada Bellocchio) verranno cantierizzate".

Le ecoisole, sottolinea Gesenu, "sono strutture metalliche leggere, completamente removibili, dotate di 4 portelli di conferimento per la raccolta differenziata delle frazioni: carta e cartone, plastica e metalli, organico e secco residuo. Grazie alle ecoisole i cittadini che si dovessero trovare nella condizione di dover gettare un quantitativo di rifiuti straordinario, potranno utilizzare questo servizio, senza vincoli di orario né giorno. Gli utenti potranno utilizzare le EcoIsole, tutti i giorni della settimana senza nessun vincolo d’orario, identificandosi semplicemente con la Tessera Sanitaria dell'intestatario Tari o attraverso codice QR associato al codice fiscale del medesimo".

Le ecoIsole "sono utilizzabili esclusivamente dalle utenze domestiche residenti nell'area ad alta densità denominata Città Compatta, che comprende i quartieri di Ferro di Cavallo, Madonna Alta, Settevalli, Ponte della Pietra, Case Bruciate, Fontivegge, Filosofi, Pallotta, Elce, Monteluce e Sant’Erminio".