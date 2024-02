L’Università di Perugia spegne le luci per la Giornata del risparmio energetico

La Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, vede anche quest’anno la partecipazione dell’Università di Perugia con “M’illumino di meno”.

Venerdì 16 febbraio, per tre ore, dalle 18.30 alle 21, le luci di Palazzo Murena, sede del Rettorato, resteranno spente in segno di impegno verso le risorse energetiche.

Un’azione collettiva sostenuta da Rai Radio2 con il programma “Caterpillar”, dove aria, oceani, montagne e foreste sono risorse comuni da difendere attraverso un cambiamento globale.

“Insieme, senza confini” è lo slogan dell’iniziativa e come spiega il professore Paolo Belardi, delegato rettorale per le politiche energetiche: “Quest’anno la nostra partecipazione è ancor più sentita perché lo slogan va al di là del tradizionale gesto simbolico di risparmio energetico, laddove, in un frangente epocale drammatico come l'attuale, evoca uno dei valori più pregnanti del nostro Ateneo”.