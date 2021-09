Lutto a Città di Castello: il liceo 'Plinio il Giovane' piange la scomparsa del professor Massimo Albertini

Lutto a Città di Castello, dove il Liceo 'Plinio il Giovane' piange la scomparsa del professor Massimo Albertini avvenuta alla vigilia del ritorno degli studenti tra i banchi per l'avvio dell'anno scolastico.

"Nella giornata di ieri domenica 12 Settembre - si legge sulla pagina social dell'istituto tifernate -, proprio alla vigilia del nuovo anno scolastico, è arrivata la notizia della morte del nostro collega e amico Prof. Massimo Albertini. Pur sapendo che ultimamente le sue condizioni di salute si erano fatte più precarie, siamo rimasti tutti sgomenti, attoniti e senza parole dinanzi a questa triste notizia. Oggi vogliamo ricordare Massimo per l'uomo e l'insegnante che è stato: appassionato del suo lavoro (docente di Matematica e Fisica), uomo di grande profondità e sensibilita', con una bontà e mitezza che trasmetteva a tutti coloro che con lui entravano in contatto, ci lascia una grande eredità umana che vogliamo portare con noi soprattutto in questo nuovo anno scolastico. Ciao Massimo riposa in pace e veglia sempre sul nostro cammino".

Ifunerali si svolgeranno domani (martedì 14 settembre) alle ore 16 presso la Chiesa di Santa Veronica, nel quartiere La Tina.