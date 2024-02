Lutto alla Provincia di Perugia per la morte del dipendente Fausto Anastasi

Lutto improvviso per la Provincia di Perugia per la morte del dipendente Fausto Anastasi, residente a Rivotorto di Assisi, di 57 anni.

L'uomo ha avuto un improvviso malore mentre era in casa. Il dipendente lavorava da più di 25 anni per l’Ente come elettricista presso l’Ufficio manutenzione e impianti nel Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali. Fausto lascia la moglie e due figli.

La presidente Stefania Proietti, il consiglio provinciale, i colleghi di lavoro e l'amministrazione tutta si stringono intorno alla famiglia ed esprimono profondo cordoglio per l'improvviso lutto.