"Pugni chiusi per il compagno Zuccherini": l'ultimo saluto della Cgil Umbria e di Bertinotti

Un ultimo saluto intriso di commozione quello che la Cigl Umbria ha voluto dare a Stefano Zuccherini, scomparso di recente. "Pugni chiusi per salutare il compagno Zuccherini" è il messaggio postato sui propri profili social dal sindacato in cui l'ex senatore e consigliere regionale aveva militato.

"Non ci è consentito neppure abbracciarci - si legge ancora -. L'unica cosa che sapremmo fare è quella di stringerci l'uno all'altra per sentire ancora Stefano tra noi, come per trattenerlo. È una cosa che non si riesce a dire che Stefano è morto; è una cosa a cui ti ribelli come di fronte a un'ingiustizia intollerabile".

Non è mancato poi l'ultimo saluto di Fausto Bertinotti, ex segretario di Rifondazione Comunista, partito di cui Zuccherini è stato un esponente storico: "... Ciao Stefano, amico e compagno di una vita - silegge sempre sui profili social della Cgil Umbria -. Hai fatto la tua parte, ci hai donato molto, ti abbiamo voluto bene, ci mancherai ma non ti dimenticheremo. Ti sia lieve la tua terra. Fausto Bertinotti".