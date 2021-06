Perugia, il cordoglio del Consiglio Comunale per la scomparsa di Giuseppe Occhioni: "Un grande uomo"

Dopo i colleghi, il sindaco Andrea Romizi e il nostro 'Inviato Cittadino' anche il Consiglio Comunale di Perugia ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte di Giuseppe Occhioni, giornalista perugino scomparso di recente. In apertura della seduta di oggi (martedì 8 giugno) un pensiero gli è stato dedicato da Roberta Ricci.

"Dopo una grave malattia - ha rimarcato la vicepresidente - ci ha lasciato Giuseppe Occhioni, un grande professionista, ma soprattutto un grande uomo. Se ne è andato in silenzio, con il suo consueto atteggiamento sobrio e di grande dignità. Ho avuto modo di apprezzarne le sue indubbie qualità umane, dopo quelle professionali di giornalista competente, soprattutto negli ultimi anni, visto che eravamo colleghi nella stessa Banca, in qualità di consulenti finanziari".

E ancora: "Eravamo soliti scambiarci, il lunedì mattina in ufficio, opinioni sulle partite del Perugia, che lui continuava a seguire con immutato spirito sportivo, con i suoi commenti sempre arguti, sia in qualità di ospite nelle varie trasmissioni televisive, che con articoli per diverse testate giornalistiche. In queste occasioni, ci raccontava anche gustosi aneddoti sul dietro le quinte, confidando sulla discrezione nel non darne diffusione. Con Peppe - ha concluso Ricci - se ne va un uomo d’altri tempi, educato e discreto, un esempio di stile che ricorderemo sempre”.