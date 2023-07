Lutto per Francesco De Gregori, è morta la moglie Chicca Gobbi

Grave lutto per il popolarissimo cantautore Francesco De Gregori. E' morta, oggi, a 71 anni sua moglie Alessandra "Chicca" Gobbi. La donna combatteva da tempo con una grave malattia, la situazione era precipitata nei giorni scorsi.

L'amore tra Alessandra e Francesco de Gregori era nato tra i banchi di scuola, poi coronato dalle nozze il 10 marzo 1978 con testimone Walter Veltroni. Dall'unione sono nati i due gemelli Marco e Federico.

Il cantautore, che è fortemente legato all'Umbria e che a Trevi ha azienda agricola e casa, il 29 luglio è atteso a Musica per i Borghi in coppia con Antonello Venditti. Al momento non si conoscono decisioni in merito al concerto, se confermato o riprogrammato.