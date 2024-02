Lutto nel mondo dell'arte, è morto il pittore Luciano Boccardini

"Vorrei che tra tutte le opere che ho creato, quella più bella da ricordare sia la mia stessa vita".

Con un messaggio sui social i figli annunciano la morte del padre, l’artista Luciano Boccardini.

“Mio padre, il Maestro Luciano Boccardini, saluta tutti con grande affetto. Adesso condivide con gli angeli il fascino dell' infinito, la bellezza dell'esistenza e come fare per rappresentarlo in una tela”.

Nato a Roma il 10 aprile del 1937, ha esposto in Italia e all’estero, collezionando premi e menzioni. A novembre del 2023 una mostra alla Domus Pauperum di Perugia, in corso Garibaldi, aveva ripercorso “un viaggio di 50 anni, fatto di storie umane, vicende viste ed interpretate dagli occhi di chi ha amato l’arte visceralmente, di chi ha saputo dipingere i segni più intimi e profondi della propria anima”. Ha esposto alla Galleria d'Arte Contemporanea di Madrid, alla Galleria d'Arte Moderna di Stoccolma, alla Galleria d'Arte Moderna di New York, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, al Museo d'Arte Contemporanea di Mosca.

Maestro d'arte, dopo essersi formato nell'ambiente romano, si trasferisce in Umbria, a Pierantonio di Umbertide. Insofferente verso qualsiasi tipo di rigido ingabbiamento in tendenze e correnti artistiche, ha intrapreso una sua personale via di ricerca proponendo, nel corso di più di trent'anni di intensa attività, diversi stili e forme che spaziano dal figurativo all'astratto, attraverso l'iperrealismo e la geometria materica delle forme e dei colori.

elle tele di Boccardini si “mescolano ai sogni, alle inquietudini, alle pulsioni dell’io più profondo del pittore per occupare lo spazio artistico liberi di alludere a qualcos’altro oltre la propria fisica essenza”.