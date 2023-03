INVIATO CITTADINO Ci ha lasciato Riziero Dentini, figura mitica del Borgo d’Oro

Ci ha lasciato Riziero Dentini, figura mitica del Borgo d’Oro. Giunto brillantemente al compimento dei 98 anni di età (poco più di un mese fa), era un infaticabile camminatore. Anche negli ultimi tempi, quando usciva accompagnato dai figlio Cesare o dalla figlia Emanuela.

Educatissimo e distinto, era ritenuto la mascotte di corso Garibaldi. Dove risiedeva, in via del Canerino, in un appartamentino caratterizzato da una loggetta fittile di rara bellezza.

Tutte le mattine, fino a poco tempo fa, scendeva da corso Garibaldi, saliva per via Ulisse Rocchi, con passo lento, ma deciso. Salutava chiunque incontrasse. Elegantissimo, col papillon e il panciotto, la giacca e il paletot perfettamente stirati.

Mi piaceva parlarci e dargli del “voi”: abitudine impostaci un tempo dai nostri padri per manifestare rispetto nei confronti degli anziani.

Aveva fatto l’uscere allo Studium perusinum, apprezzato per le sue rare doti di umanità e discrezione.

I funerali, domani, sabato 1° aprile, al Tempio. Verrà a celebrarli, appositamente da Foligno, il prete musicista don Fernando Sulpizi, compositore di fama mondiale, padre agostiniano di rarissima e preziosa cultura, famoso esorcista e scrittore.

Un incontro, quello fra Fernando e Riziero, fra parroco e parrocchiano. In ricordo della lunga militanza di don Fernando nella chiesa di Sant’Agostino e del Padiglione d’Orlando.

Scompare, con Riziero, una di quelle figure di riferimento che hanno fatto del Borgo d’Oro un luogo veramente prezioso. Sarà ricordato e rimpianto da tutta la comunità. Che domani affollerà il Tempio per dargli l’estremo saluto.