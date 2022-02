Perugia in lutto, è morto Pietro Fressoia: il ricordo

Perugia in lutto. Il Comune, con una nota, dà notizia della morte, a 99 anni, di Pietro Fressoia, maestro elementare e fotografo.

L’amministrazione comunale, scrive Palazzo dei Priori, "esprime vivo cordoglio per la scomparsa di Pietro Fressoia, maestro elementare ed artista mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 99 anni. Una figura, la sua, che sarà ricordata anche per quell’arte fotografica che ha coltivato con passione e capacità di documentare momenti e trasformazioni della vita comunitaria, soprattutto nella frazione di Ponte Pattoli". E ancora: "L’Amministrazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Pietro Fressoia ed, in particolare, al figlio Luigi dipendente comunale presso l’U.O. manutenzioni e protezione civile".