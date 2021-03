Perugia in lutto, è morto il pediatra Pietro Donnini. Il ricordo del sindaco: "Un uomo perbene e un grande medico"

Perugia in lutto per la morte del pediatra Pietro Donnini, per tutti 'Pucci'. Il dottor Donnini, spiega il Comune di Perugia in una nota, "si è spento nella giornata di domenica 7 marzo all’età di 80 anni; lascia la moglie Anna ed i figli Andrea e Marco".

E ancora: "Professionista molto noto ed apprezzato nell’ambito della sanità, Pietro Donnini è stato fondatore dei sistemi qualità nel policlinico di Perugia e tesoriere ad onorem dell’Anaao Assomed Umbria".

"L’Amministrazione comunale e la città tutta – sottolinea il sindaco Romizi – partecipa al dolore della famiglia del dottor Donnini per la scomparsa di un uomo perbene e di un grande medico che ha contribuito col suo impegno e la dedizione ad onorare la professione medica".