Perugia in lutto, è morto Otello Grassi: "Straordinaria esperienza e competenza"

Perugia in lutto per la morte del geometra Otello Grassi. "Scomparso all’età di 90 anni - ricordano il sindaco Andrea Romizi e l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia - , è stato docente dell’Istituto tecnico per Geometri e ha assunto incarichi importanti nel Collegio dei Geometri di Perugia e nella Commissione Catasto".

L’Amministrazione, prosegue la nota, "ricorda con gratitudine l’apporto dato dallo stimato professionista in occasione della giornata di studio e di confronto tra esperti di alto livello che si è svolta nel giugno 2022 nella sala dei Notari, a sei mesi dall’inaugurazione del restauro dell’arco di Agostino di Duccio. Grassi ha partecipato fornendo come sempre un contributo qualificato che rispecchiava la sua straordinaria esperienza e competenza specialistica. Alla famiglia giunga la vicinanza dell'amministrazione".