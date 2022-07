Perugia in lutto, è morto Giuseppe Gatti. Romizi e Varasano: "Con lui se ne va un pezzo importante della storia culturale della città"

Perugia in lutto. E' morto Giuseppe Gatti, storico proiezionista del Teatro Pavone. Si è spento all’età di 81 anni e i funerali sono previsti domani, 13 luglio, alle 10.30 nella chiesa di Case Bruciate.

"Da sempre residente in centro storico - ricordano il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla cultura Leonardo Varasano - , nella casa di via della Torricella, nel 1954 Gatti prese il patentino da proiezionista per poi lavorare al Pavone per oltre 50 anni. Nel 2002, con i figli Mirco e Mauro, ha fondato l’associazione Cinegatti che, in quello stesso anno, ha assunto la gestione del ramo di azienda cinematografico del Pavone e, successivamente, anche quella dei cinema Méliès e Sant’Angelo e dell’arena del Frontone per le proiezioni all’aperto. Gatti, conosciuto e apprezzato per il carattere solare e la vitalità, lascia sette figli: oltre a Mirco e Mauro, Marco, Daniela, Massimo, Michela e Roberto".

E ancora: "Giuseppe Gatti - è il pensiero di Romizi e Varasano - resterà uno dei personaggi più cari e vivi nella memoria cittadina, legato a un mestiere affascinante, tramontato con l’avvento del digitale, e a una passione per il cinema che continua a vivere, in particolare, nei figli Mirco e Mauro, a cui esprimiamo le più sentite condoglianze. Con lui se ne va un pezzo importante della storia culturale di Perugia".