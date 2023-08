Balanzano piange la scomparsa di Gino Gianvittorio, maestro dei fuochi d'artificio e titolare dell'omonima ditta. L'imprenditore è deceduto il giorno di Ferragosto.

Gianvittorio era molto conosciuto per la creazione di spettacoli pirotecnici e piro-musicali, utilizzati per spettacoli in varie parti d'Italia.