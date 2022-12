Perugia in lutto, è morto Fernando Ciai

Perugia in lutto. Il Comune, con una nota di cordoglio, dà notizia della morte di Fernando Ciai, storico imprenditore venuto a mancare all’età di 88 anni. "Il suo è e resterà un nome importante nel settore della moda e della maglieria di alta qualità. Dopo aver ereditato ancora giovane l’azienda di famiglia, si è affermato come industriale dotato di creatività e capace di stringere sodalizi con grandi firme", scrive il Comune. E ancora: "Rilevante - ricorda Palazzo dei Priori - è stato anche il suo impegno in ambito sportivo e il contributo dato in qualità di dirigente della società di calcio ai successi del Perugia dei miracoli".

L’ultimo saluto venerdì 16 dicembre alle ore 11 nella sala del commiato del cimitero di Perugia.