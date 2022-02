Perugia in lutto, è morta Antonietta Stella: il ricordo

Perugia il lutto. Il Comune, con una nota di cordoglio, dà notizia della morte del soprano perugino Antonietta Stella, mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 92 anni.

Antonietta Stella, ricorda l'Amministrazione comunale, "ha portato il nome della sua Perugia, dove era nata nel 1929 e dove aveva frequentato il conservatorio Morlacchi, in giro per i più importanti teatri d’Italia e del mondo. Nel 1954 si registra il suo debutto alla Scala di Milano con Otello, mentre nel 1955 è al Covent Garden di Londra (noto anche come Royal opera house) con Aida e nel 1956 al Metropolitan di New York con Aida e negli anni successivi, sempre ottenendo grandi successi e riconoscimenti da parte della critica, con il Trovatore, la Tosca e Madama Butterfly. Il suo timbro inconfondibile ed ampio l’hanno resa tra le migliori interpreti di quel periodo, insieme ad artiste di fama mondiale come Callas o Tebaldi. L’Amministrazione comunale si stringe alla famiglia di Antonietta Stella per la perdita di un personaggio che ha contributo a valorizzare la cultura di Perugia esportandola nei grandi palcoscenici mondiali".