Perugia in lutto, nonna Faustina è morta a 104 anni: il ricordo del Comune

Perugia in lutto. E' morta nonna Faustina. "Augusta Ernasi o Ermasi, nota a tutti come “nonna Faustina” ci ha lasciato - scrive il Comune di Perugia in una nota - . All’età di 104 anni e 6 mesi, la nonnina si è spenta nella sua casa di Ponte San Giovanni, circondata dall’affetto dei suoi cari, degli amici e della Pro Ponte, associazione di cui era orgogliosamente la più anziana socia onoraria".

Il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale, prosegue la nota, "tutta si stringono con affetto alla famiglia di nonna Faustina, ed in particolare alla figlia Serenella, al genero il giornalista e scrittore Gino Goti, ai nipoti e pronipoti per la perdita di una donna straordinaria benvoluta ed amata da tutti".

Nonna Faustina, ricorda Palazzo dei Priori, "era nata il 25 agosto del 1917 a Montelabate e si era poi trasferita a Perugia dopo il matrimonio con Celso Dalmatini, aviere e prigioniero di guerra in Germania".

Il funerale si terrà giovedì 31 marzo alle 15 presso la chiesa di Pieve di Campo.