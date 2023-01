Perugia in lutto, è morta Mariella Spagnoli

Perugia in lutto. Il Comune, con una nota di cordoglio, dà notizia della morte di Mariella Spagnoli, nipote della grande imprenditrice Luisa Spagnoli. "L’amministrazione comunale - sottolinea la nota - esprime cordoglio per la morte di Mariella Spagnoli, nipote della grande imprenditrice Luisa Spagnoli il cui nome sarà sempre legato a quello della città di Perugia".

Mariella, ricorda il Comune, "che dal padre Mario Spagnoli ereditò la Città della Domenica, primo parco divertimenti italiano creato nel 1958 per offrire un’opportunità di svago alla popolazione perugina, resterà come esempio di onestà, semplicità e carisma per quanti l’hanno conosciuta. Nel 2000 Spagnolia-Città della Domenica, realtà da lei curata e fatta crescere con estrema dedizione fino all’ultimo, è stata iscritta nell’Albo d’oro del Comune di Perugia “come progetto futuristico di armonizzazione fra l’uomo e la natura attraverso il gioco”, un parco che ha arricchito il patrimonio artistico e ambientale vantato dalla città e che rappresenta un ulteriore elemento di interesse turistico. Ai familiari di Mariella giunga la vicinanza dell’amministrazione che, a nome di Perugia, esprime riconoscenza per la sua figura straordinaria"