Umbria in lutto, è morta Loretta Cellini: "Perdita per tutta la comunità"

Mondo della cultura in lutto per la morte di Loretta Cellini, "importante figura nel mondo della psicologia e della scrittura in Umbria", ricorda il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria. E ancora: "Durante gli anni '70 e '80, ha contribuito attivamente a vari giornali, tra cui "Il Ponte", di cui è stata socia fondatrice, e "La Voce". Ha anche pubblicato tre raccolte di poesie e co-pubblicato un epistolario insieme ad Annunziata Romani. Le sue poesie sono state incluse in varie antologie di poeti umbri. Ha partecipato a diverse iniziative editoriali e fatto parte di giurie di premi letterari. Il suo ultimo libro, "L'epifania dell'amore", presenta un insieme di personaggi nel loro sforzo di costruire un equilibrio tra sofferenza e perdono, risentimento e rimorso, passato e presente, realtà e immaginazione".

Per il Centro Pari Opportunità "la sua scomparsa è una perdita significativa per tutta la comunità e per la cultura nella nostra regione".