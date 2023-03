L'Umbria piange la morte di Laura Buco, il ricordo della Tesei: "Perdita terribile e incolmabile"

Umbria in lutto per la morte di Laura Buco. "Quando sono stata eletta per la prima volta sindaco di Montefalco, Laura Buco era assessore a Deruta. Abbiamo iniziato insieme la nostra esperienza politica e di amministratori del centrodestra. Man mano tra noi è nata una profonda e sincera amicizia che nel tempo non è mai venuta meno", scrive su Facebook la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"La notizia della sua prematura scomparsa è una di quelle cose che vorresti non accadesse mai ed è anche estremamente difficile per me esprimere il grande dolore che provo nel profondo - prosegue la governatrice -. Porterò sempre con me il suo nitido ricordo e le tante esperienze vissute insieme. Mi stringo con affetto sincero alla sua famiglia per una perdita terribile e incolmabile".