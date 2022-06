Perugia in lutto, è morta la dottoressa Carla Berardi: "Lascia un vuoto incolmabile"

Il Comune di Perugia dà notizia della morte della dottoressa Carla Berardi. "La pediatra era presidente, tra le altre cose, dell’associazione culturale pediatri umbri ed stava attivamente collaborato con il Comune di Perugia a numerosi progetti - spiega la nota firmata dal sindaco Andrea Romizi e dal vicesindaco Gianluca Tuteri, a nome dell’intera Amministrazione comunale di Perugia - . La dottoressa Berardi era inoltre nota a livello nazionale, essendosi battuta in prima persona sul tema degli abusi infantili e della povertà educativa, collaborando con Istituzioni come Save the children".

“Professionista esemplare – ricorda il Comune – la dottoressa Berardi ha saputo coniugare impegno e passione, dedicandosi senza sosta al benessere dei più piccoli ed è stata punto di riferimento per la formazione dei pediatri umbri. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo della sanità e del sociale. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte del Comune di Perugia”.