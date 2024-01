Lutto nel mondo della moda: è morto Antonio Becchetti

È morto Antonio Becchetti, figura di spicco del mondo delle sfilate e dei concorsi di bellezza in Umbria, prima come modello e poi come coreografo, art director e model coach.

Becchetti domenica stava preparando una sfilata ad Umbertide quando ha avuto un malore. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato prima all’ospedale di Città di Castello e poi Perugia dove è stato operato ed è deceduto nel pomeriggio di ieri.

Becchetti lascia la madre, il fratello e la sorella. Becchetti era anche il titolare di una delle più conosciute agenzie di model casting.