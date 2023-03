Perugia piange Laura Buco: minuto di silenzio in consiglio comunale

In apertura della seduta del 21 marzo, il presidente del Consiglio comunale di Perugia, Nilo Arcudi, a nome dell’assise, ha voluto dedicare un minuto di silenzio a Laura Buco, scomparsa a soli 42 anni.

Il presidente l’ha ricordata come “dirigente politico di primissimo piano”, “cara amica” e persona straordinaria e generosa da cui trasparivano amore per la vita, equilibrio, entusiasmo e passione. Per nove anni a Palazzo dei Priori a fianco del sindaco Andrea Romizi – ha continuato il presidente -, Laura Buco ha condiviso con tanti riflessioni non solo sulla politica e sulla città ma anche sulla vita. Per questo il Consiglio, con unanime sentimento di affetto, “si stringe ai suoi familiari ed esprime vicinanza per una perdita difficile da comprendere e accettare”.