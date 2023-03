Lutto in città - Morto Otello Grassi, docente e professionista che ha fatto la storia della topografia a Perugia

È morto, all’età di 90 anni, Otello Grassi. Novanta anni, vissuti e dedicati interamente alla topografia, insegnando per oltre 30 anni all’Istituto tecnico per geometri, ricoprendo ruoli di rilievo al Collegio dei Geometri di Perugia e alla Commissione Catasto. Marito, padre e nonno amorevole, esempio di onestà e di grande impegno profuso in ogni ambito, Grassi ha svolto sempre il suo lavoro con grande passione, cercando di trasferirla nelle nuove generazioni, instancabilmente fino agli ultimi tempi.

In questo momento di dolore la famiglia, che lo piange, ha voluto ricordare l'uomo e il professionista tanto conosciuto e apprezzato in città.