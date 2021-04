Lutto a Perugia, muore l'imprenditore Luciano Nardi Shultze. Il cordoglio del sindaco Romizi

E' stato per anni al vertice del gruppo imprenditoriale con sede a Ponte San Giovanni, nato nel 1859 come tintoria

Il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale di Perugia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Luciano Nardi Shultze.

Luciano Nardi Shultze è stato per anni al vertice del gruppo imprenditoriale con sede a Ponte San Giovanni, nato nel 1859 come tintoria.

In qualità di presidente del gruppo Sogesi, Nardi Shultze è stato per anni presidente della sezione sanità di Confindustria Umbria.

“Ci uniamo al dolore della famiglia e del mondo dell’imprenditoria umbra – sottolinea il sindaco Romizi – per la perdita di un uomo che tanto ha dato al nostro sistema produttivo soprattutto in termini di innovazione e di qualità dei servizi offerti alla cittadinanza in un settore di fondamentale utilità sociale”.