Città di Castello in lutto, è morto Claudio Caroscioli: "Tifernate doc, amico, persona di grande gentilezza e garbo"

Il cordoglio del sindaco Bacchetta: "Non lo dimenticheremo"

Città di Castello in lutto. Il Comune, con una nota, dà notizia della morte di Claudio Caroscioli. "Tifernate doc, amico, persona di grande gentilezza e garbo nei modi di fare e di relazione con gli altri - ricorda il sindaco Luciano Bacchetta - . La presenza discreta nelle vie e piazze della città, il suo sorriso, il ricordo del suo importante lavoro che svolgeva sempre con grande dedizione e servizio verso tutti rimarranno per sempre nei nostri cuori, non lo dimenticheremo".