Lutto per i Salesiani e la Chiesa perugina: è morto il coadiutore Sante Toniolo

La comunità salesiana dell’Istituto don Bosco di Perugia in lutto per la morte del confratello coadiutore Sante Luciano Toniolo. Le esequie si terranno lunedì 2 ottobre, alle ore 15, nella chiesa di Santo Spirito del capoluogo umbro. Al profondo cordoglio espresso alla famiglia Toniolo dalla Comunità Salesiana, si associa la Curia arcivescovile con la sua vicinanza spirituale per la perdita di questo valido coadiutore che ha saputo incarnare il carisma e l’insegnamento di Don Bosco nel prodigarsi per l’educazione e la formazione professionale di generazioni di giovani.

Toniolo, nato a Rossano Veneto (Vi), il 1° novembre 1935, è stato un uomo e un cristiano infaticabile nel testimoniare nella Chiesa diocesana lo spirito salesiano, in particolare nell’opera di salvaguardia e valorizzazione del Centro di Formazione Professionale (CFP), presso l’Istituto Don Bosco. Un’opera conosciuta e apprezzata anche dagli arcivescovi che si sono succeduti, da monsignor Cesare Pagani a monsignor Ivan Maffeis.

A sottolineare l’abnegazione di Toniolo è lo stesso direttore dell’Istituto Don Bosco, don Claudio Tuveri, nel ricordare l’amico: "Per 40 anni ha speso la sua vita per i ragazzi della città di Perugia e dell’hinterland. Dopo aver vissuto nelle comunità salesiane di Torino e Ortona, i superiori, a metà degli anni ’80, lo mandarono a Perugia per mettere solide basi al CFP, appena avviato. Il suo servizio di organizzatore, formatore e docente ha avvicinato diverse generazioni di adolescenti. Fedele al carisma di Don Bosco, ha collaborato e sostenuto la vita della Chiesa locale intessendo relazioni con i parroci e le famiglie, oltre a preparare con competenza giovani professionisti in vari settori del mondo del lavoro".

In una recente intervista, ricorda sempre don Claudio Tuveri, Sante Toniolo aveva testimoniato: "Voglio dire grazie a Don Bosco che mi ha permesso di portare avanti il mio impegno con il buon Dio, nella fedeltà; ugualmente lo ringrazio perché mi ha fatto vivere la bella esperienza di stare in mezzo ai giovani. Perché così si educa, stando in mezzo ai giovani, non ci sono altre maniere".