Cgil in lutto per la scomparsa di Franco Calistri

La Cgil dell’Umbria e la Camera del Lavoro di Perugia sono in lutto per la scomparsa di Franco Calistri, storico autorevole dirigente della Regione Umbria, intellettuale attento, studioso della condizione economica e sociale della nostra regione.

Calistri ha coordinato l’attività dell’Ires Cgil Umbria, il centro studi del sindacato, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, con passione, competenza e spirito di servizio. La sua capacità di analisi e studio della complessità derivava da una continua attività di ricerca e approfondimento, che ne facevano un punto di riferimento per la lettura dei fenomeni sociali dell’Umbria. Anche nel suo periodo di attività sindacale come coordinatore della dirigenza Fp Cgil in Regione Umbria, Calistri ha sempre dimostrato di unire alla passione politica una grande serietà e profondità di analisi.

La Cgil tutta si stringe alla famiglia di Franco e alle compagne e ai compagni che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e amarlo.