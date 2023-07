Lutto a Perugia, è morto l'avvocato ed ex assessore Francesco Calabrese

È morto, dopo una breve malattia, l’avvocato Francesco Calabrese. Stimato e conosciuto professionista, ha partecipato attivamente alla vita politica cittadina sia come consigliere comunale (l’esperienza di “Liberi e Forti”), poi come assessore nella prima giunta Romizi e ancora come ideatore di “Progetto Perugia”, la lista civica che appoggiava il sindaco nel secondo mandato.

La sua storia politica si lega alla campagna elettorale con Luciano Moretti, l’appoggio al candidato al Comune di Perugia Serra, gettando le basi per la vittoria di Romizi, candidato nel quale credeva fortemente, come poi la storia ha dimostrato. I funerali si terranno domani alle ore 16 a Case Bruciate.

“Francesco ci ha lasciato. In questi mesi di sofferenza mi sono tornati tanti ricordi specie quelli al Liceo, quando lui dirigeva Lo Specchio e poi la passione riformista per questa città che condividevamo (anche se da sponde opposte ma non troppo lontane)! Un abbraccio ai suoi 2 figli che sono cresciuti con i miei, a sua moglie e a i suoi fratelli” scrive l’ex assessore regionale Antonio Bartolini.

“Caro Francesco Calabrese non ci sono parole...una grande perdita per l'Umbria, per Perugia, per gli amanti della Politica, e per tutti coloro che ti hanno conosciuto – scrive Marco Regni nel suo profilo Facebook - Un grande abbraccio...anche lassù mantieni la tua inesauribile, onesta, sincera, affettuosa, testardaggine della forza delle tue idee, dei tuoi valori, della tua passione”.

"Ciao carissimo Francesco Calabrese. Uomo retto, determinato nelle tue convinzioni, stratega lucido e lungimirante. Acuto osservatore di scenari ancora invisibili e, di fatto, realmente tali, perché presenti solo nella tua mente, mente in grado di coglierli nella loro potenzialità e di realizzarli con pragmatico realismo - scrive Mauro Cozzari che ha condiviso i banchi del consiglio comunale con Calabrese - Mi mancherai, mancherai alla tua Città, alla tua Regione. Rimarrà indelebile il segno importante che ha lasciato la tua persona".

"Visionario, dotato di un’intelligenza sottile, caparbio fino a raggiungere la testardaggine, sempre un passo indietro con la tua immagine, uno avanti con il pensiero, mi hai insegnato che la politica è un'arte nobile, ma può fare perdere il senso della realtà, che non bisogna mai smarrire il significato della missione, tenendo lo sguardo rivolto al futuro - scrive Michele Fioroni, anch'egli assessore con la prima giunta Romizi - perché guardando al passato si costruisce poco, che nell’incontro tra diversità spesso si costruisce valore, ma sopratutto mi hai regalato la tua amicizia, una conquista non semplice per chi alle relazioni umane da ancora un peso".

"Ho appreso della scomparsa di Francesco Calabrese, un amico con cui ho condiviso un tratto della attività istituzionale a Perugia. Sono rattristato, tanti gli aneddoti che mi ricordano Francesco. Ho perso un amico e una persona perbene" scrive l'aex assessore Antonello Chianella.

“Apprendo con grande e profondo dolore la notizia della scomparsa di Francesco Calabrese, un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita, sin dai tempi del liceo, alla politica intesa come perseguimento del bene comune. Il suo senso delle istituzioni, la sua umanità e la sua creatività messe a disposizione della collettività, hanno fatto di lui un esempio per tutti noi - afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - Ebbe la capacità di vedere, perseguire e raggiungere obiettivi che sembravano impossibili – aggiunge -. Politico, avvocato, amico, padre e marito sensibile, con la sua scomparsa crea un vuoto incolmabile che solo in piccola parte possiamo colmare portando con noi il suo ricordo. Ciao Francesco”.