Lutto per il presidente Afas Francesco Diotallevi, è morta mamma Gabriella

Lutto per il presidente dell'Afas Francesco Diotallevi, è morta la madre Gabriella Gondoli. Ne dà l'annuncio proprio il figlio con un messaggio sui social: "Stanotte la mia mamma Gabriella Gondoli è volata in cielo. È stata una gran mamma e una donna in gamba! - scrive il figlio - Chi sono e cosa ho fatto lo devo soprattutto a lei … se sono 'il Ciccio', lo 'Shack', 'Checco', 'Franci', o semplicemente Francesco a cui volete bene, che rispettate, che stimate, che ritenete un vero amico, ecco il merito è specialmente il suo, della sua educazione, dei suoi stimoli e dei valori! Avrei voluto che giocasse con i suoi nipoti (l'ultimo, Edoardo, è nato a febbraio, ndr) un po’ di più ... per chi volesse salutarla o semplicemente darmi forza il funerale sarà martedì 3 ottobre alle ore 16 a San Pietro. Grazie davvero a tutti per il grande affetto dimostratomi in questi giorni, vi assicuro che non lo dò per scontato".

Per chi non potesse venire al funerale, se volete salutare la mamma potete venire presso la casa funeraria AROF (feriali 9:00-19:00; festivi 9:00-12:30 e 15:00-18:00) a Ponte San Giovanni in via Bruno Simonucci 7.