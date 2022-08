Lutto a Perugia, Confcommercio ricorda Francesco Bavicchi: "L'Umbria perde una figura simbolo dell’imprenditoria"

Confcommercio Umbria esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Francesco Bavicchi. L'associazione di categoria ha inteso ricordarne le doti e la lunga militanza nell’associazione, "nel cui ambito per tanti anni ha guidato come presidente la Compag, Federazione nazionale commercianti prodotti per l’agricoltura, di cui è stato anche vice presidente nazionale" si legge in una nota.

"Con la scomparsa di Francesco Bavicchi – sottolinea Confcommercio - Perugia e l’Umbria perdono una figura simbolo dell’imprenditoria, che ha proseguito con grande successo e lungimiranza l’attività fondata dal padre, grazie alla grandissima passione e competenza per il proprio lavoro, mostrando sempre una autorevolezza e sobrietà davvero uniche".

I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 29 agosto, alle 15 nella basilica di San Pietro, a Perugia.