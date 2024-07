Lutto a Perugia, morto Ottavio Cucina colonna dell'associazione privi di vista Umbria e centralinista all'Inpdap

Lutto a Perugia per l'associazione nazionale privi della vista. Ottavio Cucina è morto lo scorso 7 luglio. Negli anni '90 è stato uno dei soci che ha portato la realtà dell'associazione in Umbria insieme a Ottavio e Franco Dorillo (anch'egli non vedente e scomparso nel 2008). Insieme hanno aiutato tantissime persone in difficoltà, organizzato gite condivise tra non vedenti e familiari e amici in Umbria e fuori regione.

Insieme avevano trascorso un periodo al Serafico durante l'apprendimento del metodo Braille. Ottavio Cucina era centralinista all'Inpdap e sua moglie Fernanda centralinista all'Inam in piazzale Europa. Entusiasti del lavoro, del ricordare tanti numeri telefonici a memoria, con lo svolgimento della mansione con puntualità, celerità e precisione, utilizzando una tavoletta braille con carta e punteruolo.