FOTONOTIZIA - L'incontro con il lupo nelle campagne di Perugia

Il nostro lettore Federico Pelliccia ci invia uno scatto mozzafiato nel quale racconta il suo Incontro ravvicinato con un splendido esemplare di lupo avvenuto nelle campagne di Perugia in questi ultimi giorni di estate.

La fierezza dell'animale viene espressa in tutta la sua bellezza in questo scatto, con il lupo che si guarda attorno con attenzione, vigile in caso di pericolo o pronto ad inseguire la sua preda.