Lupo investito da un'auto: ha il bacino fratturato e lotta per sopravvivere

"Continuano i controlli per il lupo recuperato da Wildumbria. Lo abbiamo portato all'Ospedale Veterinario San Michele per capire quali cure saranno necessarie per garantirgli le massime possibilità di sopravvivenza". Lo annuncia proprio WildUmbria, con un post su Facebook.

Il lupo è stato investito da un'auto il 20 dicembre e ha riportato una frattura al bacino. I volontari di WildUmbria, racconta un post, si sono recati sul posto procedendo con la sedazione ed il recupero dell’animale, portandolo alla clinica dell’Ospedale Veterinario Didattico dell’Università di Perugia.