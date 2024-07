Il cammino del sale di Cervia fino a Orvieto, nuova iniziativa Slow Food-La chiocciola in bicicletta

Dagli Etruschi ai Papi, alla scoperta del cammino del sale di Cervia fino a Orvieto percorrendo l'antica via Romea Germanica, lungo i sentieri dei presìdi Slow Food.

Orvieto come Cervia e le sue saline hanno origini antichissime e si affacciano alla storia in epoca Etrusca. La prima come città sacra sede del tempio federale della Dodecapoli, la seconda come luogo prescelto per l’accesso alla straordinaria risorsa del sale adriatico. Con il passare dei secoli, in epoca moderna a partire dal XV secolo, è significativo che ogni anno il sale della salina Camillone di Cervia venisse portato in dono a Roma per la mensa pontificia, percorrendo l’antica Via Romea Germanica che, unico tracciato storico, passa per Orvieto. Questa tradizione è stata riscoperta e riproposta dal 2003 e da allora ogni anno le due città si ‘incontrano’ su questo cammino, a Orvieto, 100 chilometri dalla Capitale, meta della consegna.

A questo legame che viene dalla storia si è voluto aggiungere un valore nuovo, quello di una relazione di amicizia, di solidarietà e di condivisione basata sulla responsabilità verso l’ambiente, gli eco-sistemi e la biodiversità. È nato nel 2022 il Patto di Amicizia stretto tra due Comunità Slow Food impegnate nel preservare nei rispettivi Presidi la biodiversità e una visione originaria del rapporto con la natura: la Comunità del Sale Dolce di Cervia - Riserva Camillone - e la Comunità del Fagiolo Secondo del Piano di Orvieto.

Vero è che Cervia e Orvieto sono città dalla particolare condizione ambientale che nel corso del tempo è stata messa a rischio da fenomeni naturali e fattori antropici: da un lato la Rupe di tufo, straordinario contesto naturalistico ma anche emergenza territoriale che impone interventi di consolidamento e bonifica; dall’altro il Parco con le Saline che nel 2023 sono state completamente allagate dallo straripamento del Savio che ha sommerso gli 800 ettari di superficie delle saline di estrazione e i cumuli già “maturi” dell’anno precedente.

Così oggi, da queste esperienze e da queste riflessioni, nasce un progetto Slow Food più integrato che mira ad articolare il cammino del sale in un percorso nella bio-diversità dei Presìdi Slow Food che ne segneranno le tappe: un vero Cammino dei Presìdi Slow Food che inizia a Cervia, attraverserà il sud della Romagna, l’Appennino tosco-romagnolo, il Casentino, l’Umbria del Trasimeno per arrivare a Orvieto [tappe da definire].

Un cammino per pellegrini e viaggiatori che in bicicletta, ma anche a piedi o con qualunque mezzo, vogliano percorrere un tratto di storia delle tradizioni e dell’agricoltura di resistenza, per entrare a contatto con la varietà dei paesaggi produttivi e dei territori. E, grazie al tempo lento del cammino, comprendere l’importanza di preservare la diversità e, attraverso le storie dei Presìdi e l’educazione all’alimentazione responsabile, guidare le scelte che riguardano il cibo e la vita.

Il gruppo di lavoro è composto da Alessandra Cannistrà (Slow Food Orvieto) e Walter Nilo Ciucci (La Chiocciola in bicicletta), con la collaborazione di: Giuseppe Pomicetti – Parco Saline di Cervia; Franco Di Ticco – Associazione Salinari; Lamberto Albonetti – Slow Food Forlì e Appennino forlivese.