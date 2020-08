Giostre, novità e gastronomia: approvata la graduatoria delle attrazioni del Luna Park 2020

La ripresa della scuola è sempre più vicina e anche gli appuntamenti stagionali con eventi e manifestazioni iniziano a prepararsi, situazione dettata dal Covid19 permettendo.

Eurochocolate ha annunciato il regolare svolgimento e anche un altro appuntamento, molto sentito a Perugia e dai giovani, si appresta a montare le tende, o meglio le attrazioni, a Pian di Massiano: il luna park, meglio conosciuto come Baracconi.

Con la determinazione dirigenziale del 24 agosto del Comune di Perugia è stata approvata la graduatoria delle attrazioni che animeranno il Luna park 2020. Ci sono le altalene a barche e quelle a barche giganti, gli apparecchi di forza muscolare, gli autoscontri (grandi e piccoli) il basket, il battello Mississipi, il Booster, i giochi a caduta libera, i calciometri e i cannoncini o trenini forza muscolare, i castelli incantati, il Derby, i discoboli o giochi geometrici, Ghibli per bambini ed adulti, i giochi al gettone azionati da ruspe, le giostre aeroplani, a seggiolini, Boogie Woogie e Tagadà, i cavallucci per bambini e il Matterhorn, la giostra polipo, la shimmy e i minseggiolini, il mantice di copertura , il Musik express, la giostra volo di rondine, il rodeo e i labirinti di cristalli, mini avio e ottovolanti, stand di oroscopi, ottovolanti acquatici, percorso fantastico per bambini, stand per la pesca dei cigni e dei tappi, moto varie, pallamano, piste per automobiline, pugnometri, trampolino elastico, specchi umoristici, il supertreno, il vulcano di palline, le slitte e le sfere galleggianti, i simulatori virtuali, tappeti volanti e tiri al bersaglio, ai barattoli, ai birilli, alle frecce. Immancabili i banchi dolci, dei semi, delle crepes e altre leccornie.

Le novità di quest’anno saranno le attrazioni di due ruote panoramiche nuove, la giostra ballerina e la giostra cobra.

Rimane solo da attendere la data (in genere metà ottobre) ed il via libera a norma delle misure anti Covid19.