L'Università di Perugia e l'ospedale non dimenticano Lucia Menghini

“Sala studio multimediale Lucia Menghini”, questo il nome dell’aula che verrà intitolata giovedì 10 novembre al Santa Maria della Misericordia di Perugia, alla memoria della dottoressa in formazione della Scuola di Specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore prematuramente scomparsa in un tragico incidente in Giordania l’8 aprile.

La cerimonia ufficiale di scopertura della targa, scrivono Unipg e azienda ospedalieri, "si terrà alle ore 17 alla presenza dei familiari della giovane specializzanda, della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, del sindaco del Comune di Perugia, Andrea Romizi, del rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, del direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Vincenzo, Nicola Talesa, e del direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore, Edoardo De Robertis". La commemorazione, conclude la nota, "verrà preceduta, alle ore 16, da un incontro in Aula Magna con i medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo".