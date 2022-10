Pian di Massiano. Percorso verde illuminato a giorno… anche di notte. Uno spreco assurdo

Pian di Massiano. Percorso verde illuminato a giorno… anche di notte.

Ci giungono foto e documentazione da un lettore che osserva: “Ammesso ci siano sportivi che frequentano anche ad ora avanzata quell’area, un po’ di illuminazione è comprensibile. Ma quando è troppo è troppo”.

Aggiunge: “Nell’ottica del risparmio (non solo per l'attuale periodo critico) lo spegnimento o la riduzione dovrebbero costituire una sana abitudine da assumere come corredo genetico”.

Il suggerimento: “Spegnere qualche TORRE FARO, pur lasciando la luce per la sicurezza o per gli sportivi”.

Osserva: “L'anello ciclabile potrebbe vedere spente le due torri faro centrali (ne rimarrebbero 4 accese). Lo stesso dovrebbe accadere verso i campi da basket. Basterebbe solo un po’ di luce per una questione di sicurezza. Ma quello in atto è veramente uno spreco indicibile”.