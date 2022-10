INVIATO CITTADINO A volte ritornano. Luca Manfredi, mezzo perugino, racconta i cento volti del padre Nino

A volte ritornano. Luca Manfredi, mezzo perugino, racconta i cento volti del padre Nino. Aula Magna di San Pietro. Presentazione del bel libro “Un friccico ner core. I cento volti di mio padre Nino” (Rai Libri, pp. 204, euro 18), con la complicità di Daniele Corvi e Fabio Melelli.

Un ritorno, quello di Luca, dopo la presentazione del suo biopic del padre, “In arte Nino”, con l’attore Elio Germano nel ruolo del grande ciociaro. In occasione del Love Film Festival. Circostanza in cui, insieme a Corvi, prefigurò la nascita dell’Umbria Film Commission che è oggi una valida realtà.

A Fabio, uomo-enciclopedia del sapere cinematografico, l’autore ripercorre le tappe professionali del grande Nino, dalle performance televisive pubblicitarie (“fusse che fusse la vorta bbona”) fino alle prove attoriali e registiche di altissimo, puntiglioso, chapliniano, professionismo.

Il libro restituisce la traiettoria artistica e umana “senza sconti”, dice Luca. Che precisa: “Non ho voluto farne un santino, non nascondendone i difetti”. Un uomo diretto, dotato di schiettezza e spontaneità. Come quella volta in cui, di contro ai tanti, troppi, che elogiavano il talento di scrittore drammaturgico di Papa Woytila, ebbe a dire al Santo Padre: “Meglio che continui a fare quello che fa. Col mestiere di scrittore non avrebbe raggiunto la fama di cui gode”. Col Papa che ride alla battuta e ne apprezza il sincero candore. “Ma era anche un uomo – ricorda Luca – incapace di chiedere scusa”. E cita esempi in merito.

Il titolo – spiega – è una battuta di Ettore Petrolini: un mix di emozione e angina pectoris, di cui ebbe a soffrire il creatore di Gastone.

Con Fabio in grande spolvero, una battuta sul Nino canoro dà la stura a una serie di citazioni: dal doppiaggio di Mastroianni (troppo nasale) alle performance sanremesi. Cose che nemmeno Luca sa, o ricorda, con tale, puntigliosa acribia.

Il versante privato prevede il racconto della parsimonia, nell’uso del cibo, del vino, del denaro. Fino alla spigolatura personale e familiare dell’acquisto del villone dove Nino, di umile origine, mette le galline e l’orto per conferire un tocco di rusticità a tutto quel benessere.

E la peruginità? La moglie di Nino, Erminia Ferrari, nasce da famiglia peruginissima. Il Bar Ferrari stava al corso ed era noto per aperitivi e pizze.

“Io stesso – confida Luca – durante l’estate stavo a Perugia e davo una mano in pizzeria. Il pizzaiolo mi passava i prodotti da condire e io ci mettevo gli ingredienti in superficie”. Dunque memorie perugine, nonni della Vetusta. E il padre Nino che ha fatto pubblicità per le caramelle Rossana della Perugina, nei caroselli del 1957.

Abbiamo conosciuto la signora Erminia al Love Film Festival e all’Hotel La Rosetta. Disse di sentirsi a casa propria. E questo, a noi sciovinisti del Grifo, non può che far piacere.