INVIATO CITTADINO Love Film Festival. Umbria, cinema e spiritualità

Love Film Festival. Umbria, cinema e spiritualità.

Ai Notari un focus su temi sensibili della contemporaneità.

Introdotto dal direttore artistico Daniele Corvi, tocca allo storico del cinema Fabio Melelli delineare la cornice entro la quale si colloca la santità, declinata nel linguaggio cinematografico.

Dal rosselliniano “Francesco giullare di Dio” al “Francesco” della Cavani. Partendo da “Il poverello di Assisi” del 1911.

La parola poi alla giovanissima Artemisia Levita (impegnata negli esami di licenza media) che propone, a memoria, un persuaso e intenso “Cantico di Frate Sole”. Seguito da riflessioni mature su temi come lo sfregio ambientale, la guerra, l’inquinamento dei luoghi e delle coscienze. Habemus Greta Thunberg. Con una carica di convinzione e maturità che stupisce. Tanto è densa di rapporti culturali che spaziano dalla Bibbia alla filosofia. E con uno specifico, e attinente, riferimento al concittadino Jacopone. Individuando nella Decima Musa la capacità di “accendere la nostra coscienza”.

La partecipazione di Artemisia è “rinforzata” dalla presenza della sorella Cecilia Alma, che nel cinema potrebbe trovare adeguata valorizzazione, e dal conforto dei genitori: l’attrice Maria Tea Varo e il pittore internazionale Ugo Levita. Una famiglia decisamente segnata dal crisma del talento artistico.

Interviene quindi il filosofo Alessandro Paolucci (in arte @Dio) attivissimo sui social e capace di “scherzare coi santi” senza che venga meno il rispetto e il galateo della civiltà.

(foto esclusive Sandro Allegrini)

A seguire la premiazione col Grifone d’Oro a Susanna Nicchiarelli, regista di “Chiara”. Consegna effettuata nelle mani di Artemisia, essendo la regista assente per motivi di lavoro. Non ha però mancato di inviare un filmato in cui motiva l’assenza e ringrazia per il riconoscimento.

Quindi la proiezione del film che spicca anche per l’aspetto linguistico-antropologico. Difatti i personaggi si esprimono in una mistilingua, ricostruita fra i cascami del latino morente e un dialetto spalmato di una patina perugino-assisiate-bevanate di sicuro interesse.

Oggi gran finale con due film come “Padre Pio” (Meliès, 16:30) e “Siccità” di Paolo Virzì (ore 18:00 ai Notari). Al Meliès sarà presente Luca Lionello con don Mauro Angelini a tenere un’elegante presentazione.

A chiudere, stasera ai Notari (ore 21:00) la Filarmonica di Pila per ribadire le radici territoriali festeggiando il proprio brillante centenario.