INVIATO CITTADINO Love Film Festival: quando una star internazionale elogia il principe degli storici del cinema

Love Film Festival. Quando una star internazionale elogia il principe degli storici del cinema. Orgoglio perugino.

È accaduto nel corso dell’intervento di Madalina Ghenea in Sala dei Notari.

La star, modella e attrice rumena, è rimasta assai legata a Perugia da quando Daniele Corvi individuò in lei il personaggio ideale per fungere da madrina, e poi da presidente onorario della sua manifestazione.

Già nella conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione, Madalina aveva espresso la propria gioia di trovarsi a Perugia, che ormai considera la sua seconda città del cuore.

Ebbene, nel corso del suo saluto in sala dei Notari, prima dell’esibizione di Don Most, Madalina ha fatto un imprevisto, quanto gradito endorsement a favore di Melelli.

“Sono sempre molto felice di tornare a Perugia – ha detto – una città che amo e dove ho scoperto la storia del grande cinema italiano, seguendo il bellissimo corso del professor Fabio Melelli”.

Con piena convinzione ha aggiunto: “Non vedo l’ora di riprendere il corso del mio docente, il professor Melelli, in quanto costituisce per me un grande arricchimento culturale e professionale”.

Parole che hanno emozionato colui che viene ormai considerato il massimo conoscitore della storia del cinema, italiano e internazionale. Tante (oltre una trentina, più centinaia di articoli su quotidiani, periodici e riviste di settore) le sue pubblicazioni che vanno dalle monografie sui principali attori, registi, generi cinematografici, a temi di nicchia come quelli del doppiaggio, degli stuntmen e parecchio altro. Tanto che è communis opinio e consolidata certezza il fatto che la presenza di Melelli alla Stranieri costituisca un forte attrattore per le iscrizioni in presenza e via web dai cinque continenti. Peraltro, tra i meriti di Melelli, anche durante la pandemia, quello di aver tenuta accesa la fiammella che anima il rapporto con gli studenti. Seguitissime le sue lezioni via web, in Europa, negli Usa e in Canada, in Giappone e in Cina. Segno di un interesse notevole riscosso da quanto proponeva.

Madalina – come dicemmo a suo tempo – si è infatti iscritta all’Università di Palazzo Gallenga. Sembrò inizialmente una mossa pubblicitaria o, quanto meno, una “captatio benevolentiae” nei confronti della città d’Euliste. Ma si è visto in seguito come la Ghenea abbia seguito, con interesse elevato e costante, e con vera ‘devozione’, le lezioni del professor Melelli. Risorsa culturale a disposizione della città e dell’Unistra, in ragione del suo credito professionale e dei contatti che intrattiene con studenti e specialisti di tutto il mondo. Dove unanime e diffuso è l’apprezzamento per il suo qualificato lavoro.