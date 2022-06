INVIATO CITTADINO Love Film Festival… la magia del numero otto

Love Film Festival… la magia del numero otto. Programma ricchissimo, divertimento e riflessione. Personaggi di sicuro appeal. Quell’8 adagiato, scelto da MaMo a simulare una pista da corsa, ricorda il simbolo dell’infinito.

Una conferenza stampa che è già spettacolo. “Edizione scintillante”, dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano, persuaso sostenitore della prima ora. Quando la kermesse si chiamava “Perugia Love Film Festival”, prima che si schiudessero prospettive internazionali.

Ma l’Umbria e il suo capoluogo restano, sempre e comunque, sotto i riflettori, anche come seducente location per produzioni cinematografiche, convintamente assecondate da Umbria Film Commission.

Madalina Ghenea, già madrina, oggi presidente onorario della Festa del cinema, dichiara: “Mi sono innamorata di Perugia. Qui mi sento a casa. Il mio sogno è quello di poter realizzare in questo luogo magico un mio progetto cinematografico”.

Quanto al numero 8, dichiara: “Ottava edizione… e io sono nata l’otto di agosto, ossia l’8-8”. Quando le coincidenze rivelano più di quello che si poteva immaginare. E, passando la parola a Don Most, attore e regista di rango, esclama “Happy Days”.

Dal canto suo, l’alter ego in carne e ossa di Ralph Malph, dice: “Sono contento di essere qui, fra tanta bellezza di palazzi e monumenti. Non vedo l’ora di salire sul palco come cantante”.

Proprio stasera, alle 21:00, in Sala dei Notari, si potrà assistere all’anteprima nazionale del suo film “Moola”, con Daniel Baldwin, Charlotte Ross, William Mapother. Proiezione preceduta da una performance canora. Difatti il pentagramma rientra fra i talenti del poliforme personaggio: attore, regista, umorista, disegnatore, cantante.

Quindi la premiazione del concorso letterario, bandito da Global Thinking Foundation e dal suo presidente Claudia Segre. L’Associazione è impegnata sui temi della giustizia sociale, dello svantaggio, della parità di genere. Eroga borse e contributi per meriti scolastici e sportivi.

Ha conseguito la palma del concorso per i corti, Andrea Simonella per “Uruguay”.

L’intero programma della manifestazione è scaricabile sul sito del Love Film Festival.

Di particolare interesse il premio che verrà conferito alla piccola tuderte Artemisia Levita (figlia dell’attrice Maria Tea Varo e del pittore Ugo Levita) talentoso personaggio che noi seguiamo da tempo.

Da segnalare la mostra “Libere di… vivere” in atto a Palazzo Della Penna con fumetti e graphic novel relative al mondo delle eroine. Aperta per tutta la durata del Festival.