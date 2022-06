INVIATO CITTADINO Love Film Festival, grifone d’oro alla giovanissima attrice tuderte Artemisia Levita

Love Film Festival, Grifone d’oro alla giovanissima attrice tuderte Artemisia Levita che incanta il pubblico per cultura e seduzione.

Solo dodici anni, avendo però all’attivo un’esperienza poliennale che l’ha vista, da piccolissima, nell’ambiente della moda e della pubblicità.

Figlia dell’attrice Maria Tea Varo e del pittore internazionale Ugo Levita, Artemisia eccelle in numerosi campi dell’arte.

(foto Sandro Allegrini)

È spesso a Perugia dove frequenta corsi di danza, scuola di canto, lezioni di arpa: recita, canta, balla, suona. Già enfant prodige, è di straordinaria umiltà.

Al Love Film Festival era ospite per il making of del film, cui ha partecipato, “Uomini da marciapiede” (2022) di Francesco Albanese. Ha parlato di come il set sia stato divertente e tutti fossero molto uniti, ringraziando gli altri membri del cast.

Si è esibita in un monologo sulla legalità citando filosofi di varie epoche, scrittori e tragedie greche, accompagnandosi con il canto. Ha letteralmente sbalordito il pubblico del Love Film Festival per la straordinaria maturità e per la naturalezza con cui padroneggia la scena.

Fin troppo facile prevedere per Artemisia un esito radioso in numerosi campi della spettacolo. Nessuna meraviglia nell’Inviato Cittadino che l’ha conosciuta anni fa e che ci ha scambiato qualche battuta il giorno della prima conferenza stampa alla Vaccara.