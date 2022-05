Parco Santa Margherita, 10 lotti di terreno in comodato d’uso gratuito

La Provincia di Perugia annuncia dieci i lotti di terreno in comodato d’uso gratuito all’interno del Parco Santa Margherita di Perugia.

"Si tratta di porzioni di terreno, occupate principalmente da olivi, in cui il soggetto assegnatario dovrà provvedere a tutti gli interventi di manutenzione delle piante e pulizia dei terreni, garantendo il decoro delle aree, in cambio del godimento dei prodotti delle piante presenti", spiega una nota.

La Provincia sottolinea che "Possono fare richiesta le persone fisiche in forma singola, o in alternativa in forma “associata”, indicando il lotto o i lotti per cui desiderano essere assegnatari ed eventuali proposte di interventi migliorativi che si impegnano ad eseguire in caso di assegnazione".

Con l'operazione, prosegue l'ente di Piazza Italia, "si riduce la spesa per gli interventi di manutenzione del parco, o per l’esecuzione di quegli interventi di manutenzione e pulizia che la Provincia di Perugia sarebbe impossibilitata ad effettuare per esiguità di finanziamenti nei bilanci. Inoltre l’iniziativa si inserisce in un complesso più ampio di attività finalizzate alla rivitalizzazione delle aree del parco e in un’ottica di collaborazione e coinvolgimento degli anziani in attività di utilità pubblica".

Ecco come fare domanda. La richiesta "può essere rivolta all’assegnazione di uno o più lotti, ma ogni richiedente può essere assegnatario al massimo di un lotto, salvo che vi sia disponibilità residua a seguito di carenza di richieste per gli altri lotti".

Le richieste "dovranno pervenire, corredate da tutta la documentazione, a mezzo di busta chiusa e sigillata, trasmessa per raccomandata o a mano all’ufficio Archivio della Provincia di Perugia – Via Palermo 21/c, 06124 PERUGIA, con scritto “NON APRIRE- Richiesta di assegnazione terreni presso il Parco di Santa Margherita di Perugia”, entro e non oltre le ore 12.00 del 25 maggio 2022".

I terreni verranno concessi in comodato d’uso gratuito per la durata di cinque anni.