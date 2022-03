Lotteria degli Scontrini, la fortuna bacia di nuovo la provincia di Perugia: fa la spesa e vince 100mila euro

Ha speso 26 euro e ne ha vinti 100 mila grazie alla Lotteria degli Scontrini. Ad annunciarlo è una nota dell'Agenzia Dogane di Perugia. L’acquisto che ha fruttato la vincita, è stato fatto in un market di una città vicina a Perugia. La vincitrice si è presentata negli uffici dell'Adm di Perugia, dove i funzionari, dopo aver verificato la correttezza della documentazione, hanno certificato la vincita e consegnato la ricevuta per poterla incassare. All’esercente che ha emesso il fortunato scontrino andrà invece la vincita di 20mila euro.

La vincitrice ha raccontato in una lettera, inviata all’amministrazione, della propria emozione e gratitudine per la professionalità con cui è stata accolta per l’espletamento delle procedure burocratiche. “Sto vivendo un sogno - si legge nella lettera - un sogno a cui ho sempre creduto. Quando è uscita questa Lotteria erano molti gli scettici, anche i miei familiari. Io invece ci ho creduto: perché non farla? Non costa nulla e non cambia le mie abitudini! Devo solo passare il codice della Lotteria quando faccio la spesa e pagare con il bancomat e carta di credito. Oggi vivo il mio sogno, è tutto vero Ringrazio i funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria che con la loro gentilezza e professionalità mi hanno seguita negli aspetti amministrativi per poter reclamare e riscuotere la vincita”.

In Umbria nel mese di novembre 2021 sono state 18 le persone (11 esercenti e 7 acquirenti) che hanno reclamato altrettante vincite alla Lotteria degli Scontrini per un importo totale di 137 mila euro, mentre nello scorso mese di gennaio è stata registrata un’altra vincita di 100 mila euro a un’altra signora di Perugia.