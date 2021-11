Lotteria Italia, Amadeus regala 10mila euro ad un fortunato giocatore di Todi

Un fortunato cittadino di Todi (d’altronde uno dei patroni non è proprio Fortunato?) ieri ha vinto 10mila euro collegati alla Lotteria Italia e al gioco televisivo “I soliti ignoti”.

Nel corso della trasmissione condotta da Amadeus, infatti, è stato estratto il biglietto seire F187438, codice 4201715586, venduto a Todi per un premio di 10.000 euro.

In attesa che il fortunato vincitore si riveli (ne dubitiamo tutti), le istruzioni per ritirare il premio sono le seguenti: per il pagamento del premio si ricorda di presentare soltanto il tagliando relativo ai premi giornalieri comunicati durante la trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno”.

In caso di biglietto acquistato online si ricorda di presentare il promemoria di gioco. I premi dovranno essere reclamati entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2021.