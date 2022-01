Lotteria Italia, stasera l'estrazione dei premi e dei biglietti vincenti: in Umbria venduti 120.800 tagliandi

Confermato anche quest’anno, il 6 gennaio, in prima serata su Rai1, dalle 20.35, l’appuntamento con “Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia”, lo show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia, dedicato all’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. Tanti gli ospiti che prenderanno parte alla serata, da Mara Venier a Lino Banfi, fino a Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi invece sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento per celebrare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

Lotteria Italia, i biglietti venduti in Umbria

In questa edizione della Lotteria Italia, in Umbria sono stati venduti 120.800 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Perugia, con 65.000 biglietti, seguita da Terni con 55.800 tagliandi. Nella scorsa edizione, ricorda l'agenzia Agimeg, in Umbria sono stati vinti complessivamente 25 mila euro, grazie a un biglietto da 25 mila euro venduto a Terni. Nella storia della Lotteria Italia, il premio più alto finito in Umbria è stato centrato a Fabro (TR) nell'edizione 2018, pari a 1 milione di euro.

Lotteria Italia, i premi in palio

Il sito ufficiale della Lotteria Italia spiega i premi in palio: "Un premio di prima categoria da 5 milioni di euro. Sono inoltre previsti altri quattro premi di prima categoria ed eventuali ulteriori premi di categoria inferiore, il cui importo sarà determinato il giorno dell’estrazione dal Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie ad estrazione differita dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti".