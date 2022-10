Lotteria di beneficenza del Chianelli, ecco i numeri vincenti

Torna, per il settimo anno consecutivo, la lotteria di beneficenza del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. E come ogni anno si è svolta, anche in diretta Facebook, l’estrazione dei 7 premi. "Una grande festa per i volontari, gli ospiti del Residence e i pazienti in cura nei reparti di Oncoematologia pediatrica e di Ematologia e Trapianto di Midollo osseo che oltre all’estrazione hanno anche potuto festeggiare insieme il compleanno del Comitato che tra pochi giorni, il 26 ottobre, compirà 32 anni di attività - scrivono dal Chianelli - . Ma la solidarietà resta in primo piano: i proventi della lotteria verranno infatti destinati al progetto di ampliamento del Residence “Daniele Chianelli”: altri 20 alloggi in cui ospitare i malati – bambini, ragazzi e adulti – affetti da tumori pediatrici, leucemie, linfomi, mielomi, insieme alle proprie famiglie. A questo si aggiunge anche un importante servizio per i dipendenti di ospedale e università grazie all’asilo nido, la scuola materna per i bimbi da zero a sei anni e il nido d’argento per accogliere anziani autosufficienti. Musica e divertimento grazie alla banda gli Sbandati marching Band che si è esibita per gli ospiti allietando il pomeriggio".

Questi i numeri estratti