INVIATO CITTADINO Londra e Dublino chiamano, Perugia risponde… a gran voce

Londra e Dublino chiamano, Perugia risponde… a gran voce.

“Omphalos Voices” (ovvero il coro della sezione perugina LGBTQ+) partecipa a Various Voices, importante festival europeo.

Sono ben sette lustri, per 15 diverse edizioni, che il concorso si svolge in varie città europee. L’edizione 2023 si terrà da domani all’8 giugno a Bologna e coinvolgerà più di 3500 coristi.

Assommano a oltre 100 i cori dall'Europa e dal mondo che si esibiranno, con voci e strumenti, nella città felsinea.

I temi sono quelli dell’inclusione e della solidarietà.

“Omphalos Voices” aderisce anche al Various Voices Italy Tour organizzando, per l’appunto, l’evento di ieri sera in Sala dei Notari. Anche a Perugia si esibiranno cori provenienti da tutta Europa

Il coro “Omphalos Voices” è diretto dal Maestro Sergio Briziarelli.

Ai Notari si sono esibiti i “Pink Singers”, il coro londinese più tradizionale. A dargli man forte anche gli “Homonics”, trio maschile irlandese.

L’evento è inserito nel calendario di Umbria Pride 2023. Tra gli sponsor anche la Tavola Valdese. La cui rappresentante conferma la convinzione che si tratti di soldi spesi per una giusta causa.

Oltre a cantare, si dibatte su temi sensibili come le famiglie arcobaleno.

Grande risposta del pubblico. Sala stipata all’inverosimile. Prossimo appuntamento il 24 giugno a piazza Grimana per la tradizionale sfilata.